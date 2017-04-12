Между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным произошел конфликт на почве обсуждений продажи местным властям чеченских активов компании, сообщает Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Издание напоминает, что Кадыров отказался платить ту цену, которую запросила «Роснефть», потому что посчитал ее слишком завышенной.

«Он (Кадыров) достаточно страшный парень, но Игорь Иванович тоже. Он не тот человек, которого можно испугать словами Кадырова», — сказал собеседник газеты.

Другой источник, близкий к «Роснефти», рассказал FT, что противостояние стало настолько сильным, что появилась необходимость проверять петербургского террориста на «связь с Чечней», передает «Дождь».

В феврале «Роснефть» представила Минэкономразвития план продажи своих чеченских нефтяных активов. Компания планировала продать республике 51% «Грознефтегаза» и другое имущество. «Роснефть» оценила стоимость этих активов в 12,5 миллиарда рублей.

Кадыров назвал несправедливой цену на активы «Роснефти». Он заявил, что намерен отстаивать интересы региона и не опасается возможной критики.