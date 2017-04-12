«Как религиозный деятель я против сноса любой мечети».

Как сообщает АПА, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа, шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, выражая отношение к сносу на бывшей улице «Советская» двух мечетей.

Шейхульислам отметил, что ни одна из этих мечетей не прошла регистрацию в УМК: «Я даже не знаю, где находятся эти мечети. Если речь идет в целом о сносе мечетей, конечно я не являюсь сторонником этого. Однако во всех всем мире принято, чтобы при осуществлении важных для народа работ, например при прокладке дороги, подобное обсуждалось. Я высказал свое мнение об этом в соответствующих структурах».

Отметим, мечеть «Hacı Əbdülrəhimbəy Qulubəyov» уже снесена, а мечеть «Hacı Cavad» только планируется снести.