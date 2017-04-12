Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон начали переговоры. Об этом сообщает ТАСС.

После вступительных слов встреча продолжится в закрытом режиме. Ее итоги Лавров и Тиллерсон подведут на пресс-конференции. Продолжительность встречи строго не определена, но переговоры глав внешнеполитических ведомств России и США в Москве обычно длятся несколько часов и нередко завершаются уже ночью.

Тем для обсуждения у Лаврова и Тиллерсона много. Прежде всего, это обострение ситуации вокруг Сирии в результате ракетного удара США 7 апреля, обстановка в других ближневосточных странах — Ираке, Ливии, Йемене.

Переговоры проходят в особняке МИД РФ (исторический особняк Зинаиды Морозовой), который за свою историю не раз становился местом исторических встреч российских и американских дипломатов.