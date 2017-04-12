Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству начать подготовку к переходу казахского алфавита на латиницу. Об этом сам президент сообщил в статье за своим авторством в газете «Егемен Казахстан».

«Мы начнем подготовительную работу. Правительство должно составить график для перехода казахского языка на латиницу», — цитирует статью Назарбаева агентство Интерфакс.

«До конца 2017 года после консультаций с учеными и представителями общественности должен быть разработан единый стандарт нового казахского алфавита и графики на латинице», — пишет президент.

Переход на латиницу планируется завершить к 2025 году. По мнению Назарбаева, переход Казахстана на кириллицу в 1940-м году носил политический характер.

«Латинский алфавит использовали с 1929 по 1940 годы. В 1940 году 13 ноября был принят закон о переводе казахского языка с латинского алфавита на алфавит на основе русской графики. Таким образом, изменение казахского алфавита на тот или иной алфавит носило за собой политический смысл», — пишет президент.

«Сегодня дети в стенах школы учат английский язык и без проблем осваивают латинские буквы. Поэтому для молодого поколения не будет никаких проблем. […] Мы должны в 2018 году приступить к подготовке специалистов для обучения новому алфавита и начать готовить учебники на латинице. В следующие два года мы должны провести организационные и методические работы», — подытожил Назарбаев.