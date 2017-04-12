«Конкуренция есть везде, но мы везде и всегда ищем здоровую конкуренцию»

«Azərsun Holdinq постоянно ощущал поддержку государства в связи с экспортом». Как передает АПА, об этом сказал генеральный исполнительный директор ООО Azərsun Holdinq Саваш Узан на Caspian Energy Forum-2017, который проходит в Баку.

«Конкуренция есть везде, но мы везде и всегда ищем здоровую конкуренцию. На местном рынке есть поддельная продукция. Очень хотелось бы, чтобы все компании вели честную конкуренцию. Местное производство должно быть расширено. Должна быть обеспечена продовольственная безопасность Азербайджана. Еще раз обращаюсь ко всем компаниям и приглашаю к здоровой конкуренции», — отметил С.Узан.