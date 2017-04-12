Военные действия России в Сирии должны препятствовать возвращению террористов на российскую территорию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир».

«Наши военнослужащие, наша группировка, которая воюет с международными террористами на другой территории, не на российской, делают это именно для того, чтобы никто не смог в Россию вернуться», — цитирует ТАСС Путина.

Российский лидер подчеркнул необходимость сделать всё, чтобы «этот возврат минимизировать».

Владимир Путин прокомментировал также возможность лишения гражданства за вступление в ИГ.