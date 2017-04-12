Сейчас китайцы используют в качестве транспорта к южному континенту ледокол, построенный в Херсоне.

Китай к 2018 году начнет строительство собственного аэродрома на ледяном щите Антарктиды, чтобы обеспечивать четыре свои научные станции на южном континенте.

«Вначале аэродром будет иметь только взлетно-посадочную полосу, поэтому строительство будет легким — нам будет нужно лишь выровнять выбранный участок и поддерживать его в таком состоянии», — заявил заместитель директора китайского Института полярных исследований при государственном океанологическом управлении КНР Сунь Бов в интервью газете China Daily, пишет РИА «Новости».

По словам ученого, в будущем Китай построит другие взлетно-посадочные полосы, чтобы аэродромом могли пользоваться и большие самолеты без специальных лыж.

Строительство аэродрома должно начаться во время 34-й арктической экспедиции Китая, которая планирует добраться до Антарктиды к концу этого года. Во вторник завершилась 33-я арктическая экспедиция КНР, которая началась 2 ноября 2016 года. Ледокол «Сюэлун» («Снежный дракон») с 256 членами экспедиции за 161 день преодолел около 31 тысячи морских миль.