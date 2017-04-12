Уже 4-й год подряд Сингапур является самым дорогим городом в мире, как показывает рейтинг стоимости жизни от Economist Intelligence Unit.

В рейтинге доминируют азиатские города, в частности, Сингапур и Гонконг. На 9-м месте Нью-Йорк.

Ниже рассмотрим 10 самых дорогих городов мира. (Для каждого города приведена средняя стоимость в USD буханки хлеба, бутылки столового вина и литра бензина).

10. Копенгаген, Дания

Средняя стоимость буханки хлеба: $3.55

Средняя стоимость бутылки вина: $12.87

Средняя стоимость литра бензина: $1.63

9. Нью-Йорк, США

Средняя стоимость буханки хлеба: $7.95

Средняя стоимость бутылки вина: $14.74

Средняя стоимость литра бензина: $0.61

8. Париж, Франция

Средняя стоимость буханки хлеба: $6.81

Средняя стоимость бутылки вина: $10.35

Средняя стоимость литра бензина: $1.45

7. Женева, Швейцария

Средняя стоимость буханки хлеба: $6.62

Средняя стоимость бутылки вина: $8.20

Средняя стоимость литра бензина: $1.52

6. Сеул, Южная Корея

Средняя стоимость буханки хлеба: $14.82

Средняя стоимость бутылки вина: $26.54

Средняя стоимость литра бензина: $1.28

5. Осака, Япония

Средняя стоимость буханки хлеба: $5.91

Средняя стоимость бутылки вина: $13.33

Средняя стоимость литра бензина: $1.18

4. Токио, Япония

Средняя стоимость буханки хлеба: $7.41

Средняя стоимость бутылки вина: $11.89

Средняя стоимость литра бензина: $1.24

3. Цюрих, Швейцария

Средняя стоимость буханки хлеба: $5.66

Средняя стоимость бутылки вина: $14.17

Средняя стоимость литра бензина: $1.49

2. Гонконг

Средняя стоимость буханки хлеба: $4.61

Средняя стоимость бутылки вина: $15.72

Средняя стоимость литра бензина: $1.73

1.Сингапур

Средняя стоимость буханки хлеба: $3.55

Средняя стоимость бутылки вина: $23.68

Средняя стоимость литра бензина: $1.44