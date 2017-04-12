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Уже 4-й год подряд Сингапур является самым дорогим городом в мире, как показывает рейтинг стоимости жизни от Economist Intelligence Unit.
В рейтинге доминируют азиатские города, в частности, Сингапур и Гонконг. На 9-м месте Нью-Йорк.
Ниже рассмотрим 10 самых дорогих городов мира. (Для каждого города приведена средняя стоимость в USD буханки хлеба, бутылки столового вина и литра бензина).
10. Копенгаген, Дания
Средняя стоимость буханки хлеба: $3.55
Средняя стоимость бутылки вина: $12.87
Средняя стоимость литра бензина: $1.63
9. Нью-Йорк, США
Средняя стоимость буханки хлеба: $7.95
Средняя стоимость бутылки вина: $14.74
Средняя стоимость литра бензина: $0.61
8. Париж, Франция
Средняя стоимость буханки хлеба: $6.81
Средняя стоимость бутылки вина: $10.35
Средняя стоимость литра бензина: $1.45
7. Женева, Швейцария
Средняя стоимость буханки хлеба: $6.62
Средняя стоимость бутылки вина: $8.20
Средняя стоимость литра бензина: $1.52
6. Сеул, Южная Корея
Средняя стоимость буханки хлеба: $14.82
Средняя стоимость бутылки вина: $26.54
Средняя стоимость литра бензина: $1.28
5. Осака, Япония
Средняя стоимость буханки хлеба: $5.91
Средняя стоимость бутылки вина: $13.33
Средняя стоимость литра бензина: $1.18
4. Токио, Япония
Средняя стоимость буханки хлеба: $7.41
Средняя стоимость бутылки вина: $11.89
Средняя стоимость литра бензина: $1.24
3. Цюрих, Швейцария
Средняя стоимость буханки хлеба: $5.66
Средняя стоимость бутылки вина: $14.17
Средняя стоимость литра бензина: $1.49
2. Гонконг
Средняя стоимость буханки хлеба: $4.61
Средняя стоимость бутылки вина: $15.72
Средняя стоимость литра бензина: $1.73
1.Сингапур
Средняя стоимость буханки хлеба: $3.55
Средняя стоимость бутылки вина: $23.68
Средняя стоимость литра бензина: $1.44