В афганской провинции Кундуз дети игрались миной, после чего она рванула и убила четверых, еще семеро попали в больницу с ранениями, сообщает Радио Свобода.

Инцидент случился в селе Касабан в районе Чахардара, в котором сосредоточены талибы. Дети игрались неразорвавшейся миной, которая неожиданно разорвалась. В итоге четыре человека погибли, семеро доставлены в больницу с различными ранениями.

Как отметили эксперты афганского правительственного центра по разминированию, из-за боевых действий, на афганской земле огромные участки с минами, а также самодельными взрывными устройствами и другими боеприпасами, которые время от времени попадают не в те руки…