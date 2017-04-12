В рамках IV Исламских игр солидарности Бакинский метрополитен введет еще одно новшество.

Об этом Trend сообщил руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев.

По его словам, накануне игр, а также в дни открытия и закрытия Исламских игр солидарности, волонтеры и аккредитованные представители Игр со специальным пропуском смогут бесплатно пользоваться метро.

«В дни открытия и закрытия Исламских игр солидарности станции метро «Кероглу» будет бесплатна для участников церемонии», — сказал руководитель пресс-службы метро.