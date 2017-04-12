«Мы уверены, что до 2020 года азербайджанский газ будет поставляться в Европу, и, таким образом, ЕС сможет диверсифицировать свои энергетические ресурсы».

Как сообщает АПА, об этом сказал вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович в видео-обращении к участникам IV международного форума Caspian Energy-2017, проходящего в Баку.

«Меморандум по Южному газовому коридору был подписан с Ильхамом Алиевым уже в 2011 году. Это свидетельствует о том, насколько важен этот проект, говорит о его поддержке на высоком уровне. Уже заключены контракты по Южному газовому коридору, предпринимаются конкретные шаги. Эти контракты предусматривают реализацию проектов Трансанатолийского трубопровода (TANAP) и Трансадриатического трубопровода (TAP), которые включают и интересы Европейского союза».