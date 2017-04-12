«На фоне экономического кризиса в мировой экономике, снижения нефтяных доходов и курса маната проводимые под руководством президента Ильхама Алиева экономические реформы приняли еще более продолжительный характер».

Как передает АПА, об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев в рамках IV международного форума Caspian Energy-2017, проходящего в Баку. Глава ведомства отметил, что президент Ильхам Алиев за последнее время подписал ряд важных указов и распоряжений для усовершенствования деятельности таможенных органов и повышения прозрачности в таможенной сфере.

Он добавил, что в первом квартале текущего года по линии ГТК в госбюджет было перечислено 571 млн. манатов, что на 154 млн. манатов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.