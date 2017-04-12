Отношения между Азербайджаном и США становятся все лучше, и стороны работают вместе по многим направлениям, cказал посол США в Баку Роберт Секута в интервью Trend по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

«США заинтересованы в том, чтобы Азербайджан был сильной, стабильной, независимой, процветающей и демократической страной. И мы сотрудничаем в трех одинаково важных областях для достижения этой цели: в сферах безопасности, экономики и энергетики, и в области демократии и прав человека. Все эти области взаимосвязаны, и, я думаю, равно важны для того, чтобы Азербайджан стал такой страной, какой хочет стать», — сказал Секута.

Посол отметил, что есть много направлений, по которым Азербайджан и США могут сотрудничать, но есть две области, сотрудничество в которых имеет большое стратегическое значение не только для двух стран, но и для более широкого региона – это энергетическая безопасность и борьба с терроризмом.

«Азербайджан — страна, у которой есть значительные энергетические ресурсы, и которая играла, играет, и я думаю, будет продолжать играть важную роль в энергетической безопасности Европы и обеспечении диверсификации источников поставок энергоресурсов в Европу. Это дает возможность европейским странам лучше противостоять давлению извне. В этом заключается важная роль Азербайджана», — сказал Секута.

Посол отметил, что Азербайджан также играет важную роль в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом. Он напомнил, что США и Азербайджан сотрудничали, и продолжают сотрудничать в рамках миссии НАТО в Афганистане, и Азербайджан является важной частью транзитного маршрута между западом и Афганистаном.

По словам Секуты, также есть хорошие перспективы для сотрудничества в транспортной сфере.

«Географическое расположение Азербайджана имеет ключевое значение, и роль Азербайджана в качестве коридора с востока на запад и с севера на юг будет продолжать расти. Я рассматриваю важность этого с точки зрения торговли между Восточной Азией и Европой, а также Южной Азией и остальной Европой», — сказал посол.

По его словам, есть также потенциал для экономического взаимодействия между США и Азербайджаном, и для новых предприятий, новой экономической деятельности в Азербайджане.

«Мы рассматриваем это как позитивный аспект усилий Азербайджана по развитию экономики, диверсификации экономики и укреплению своих позиций в регионе», — сказал Секута.

США продолжают решительно поддерживать «Южный газовый коридор» в связи с его значением для улучшения европейской энергетической безопасности, сказал Секута.

В то же время, отвечая на вопрос о возможности финансирования проекта какими-либо американскими финансовыми институтами, дипломат отметил, что такие решения являются коммерческими, и принимаются самими банками. Однако, по его словам, США работают над этим вопросом в рамках взаимодействия с Азербайджаном.

То, что могут сделать в данном случае США — это просто помочь Азербайджану стать более конкурентоспособным, сказал Секута.

«В мире существует большая конкуренция за внимание международных финансовых институтов, возможность получения финансирования. И поэтому мы работаем с Азербайджаном, чтобы создать условия, которые сделают его более привлекательным деловым партнером», — сказал он.

По словам посла, эти условия предполагают борьбу с коррупцией, повышение прозрачности, верховенство закона.

«На эти сферы банки обращают внимание. И мы хотим работать с Азербайджаном по этим направлениям. Мы работаем с Азербайджаном, чтобы сделать его более привлекательным для международных финансовых институтов», — сказал Секута.

Для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта крайне важны мирные переговоры, сказал Секута.

«У этого конфликта нет военного решения. Важно, чтобы стороны собрались вместе и работали над поиском мирного решения. Этот конфликт длится уже слишком долго», — сказал посол.

Он отметил, что США очень активно работают посредством Минской группы ОБСЕ, чтобы помочь сторонам вместе найти мирное решение этого конфликта.

«Мы должны помочь сторонам продвинуться вперед», — сказал Секута.

Говоря о новом сопредседателе Минской группы ОБСЕ от США Ричарде Хогланде, он отметил, что Хогланд имеет большой опыт работы в Государственном департаменте США, хорошо знает эту часть мира, и ранее работал с этой частью мира. Посол напомнил, что Хогланд уже начал сотрудничать со своими коллегами из Франции и России, чтобы ознакомиться с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха, пообщаться с людьми, помочь свести вместе стороны конфликта и помочь им найти возможность добиться мирного урегулирования.

«Хогланд — очень энергичный и очень сильный игрок, и я думаю, что он действительно может помочь сдвинуть этот процесс», — сказал Секута.

Отвечая на вопрос о частых провокациях со стороны Армении против Азербайджана вдоль линии соприкосновения войск и границ двух стран, посол еще раз подчеркнул, что военного решения нагорно-карабахского конфликта не существует.

«Насилие никому не помогает. Действительно важно, чтобы стороны собрались вместе, чтобы найти путь вперед и достичь мирного урегулирования. Это важно для всех людей в регионе», — сказал он.

Секута отметил, что, путешествуя по стране, он встречается с вынужденными переселенцами, и видит, какое влияние этот конфликт оказывает на людей. В то же время, по его словам, его коллеги с другой стороны линии соприкосновения войск видят то же самое.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь сторонам продвинуться вперед и достичь урегулирования», — сказал посол, добавив, что для движения вперед политическую волю необходимо проявить сторонам конфликта, но посредники могут помочь этому процессу.