Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 116 раз, сообщает в среду пресс-служба минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского и Иджеванского районах, в селах Айгепар, Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района, Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гызылхаджылы, Кемерли и на безымянных высотах Газахского района, Алибейли, Агдам, Мунджуглу, Агбулаг и Коханеби Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Сарыджалы, Мерзили, Шыхлар, Баш Карвенд, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Физулинского и Джебраильского районов.