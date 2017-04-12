Президент России Владимир Путин, комментируя ракетный удар США по сирийской авиабазе, заявил, что союзники по НАТО кивают, как китайские болванчики, не анализируя происходящее.

Президент подчеркнул, что доказательств применения сирийскими войсками химоружия нет, а нарушения международного права есть.

«Как отреагировали союзники по НАТО? Все кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит. Где доказательства применения сирийскими войсками химического оружия? Нет. А нарушения международного права есть. Это очевидный факт», — сказал Путин в интервью телеканалу «Мир 24».

Российский лидер отметил, что без санкции Совета Безопасности ООН наносится удар по суверенной стране, но, несмотря на это явное нарушение международного права, «все согласны, принимают и начинают кивать и поддерживать». По его словам, так было и в 2003 году, когда использовали совершенно надуманный предлог для ввода войск в Ирак.

«Страна разрушена, кстати говоря, именно после этого начался бурный рост террористических различных организаций, движений, возникла ИГИЛ так же самая, другие организации. Все это знают, все это понимают, но опять наступают на те же самые грабли», — заключил Путин.