Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что КНДР, Сирия и Иран являются «несостоявшимися государствами». Об этом он сказал, комментируя действия США в Сирии, передает РИА «Новости».

«Единственные страны, которые не поддерживают позицию США, — это Сирия, КНДР, Иран и Россия. Все они являются несостоявшимися государствами, за исключением России», — сказал Спайсер.

По его словам, «это не самое лучшее время, чтобы устроить коктейльную вечеринку с этими странами».

Также Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп не потерпит развитие ракетной программы КНДР и будет совершать соответствующие действия по сдерживанию Пхеньяна без предупреждения.