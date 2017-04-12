В Петербурге создали памятник зубной боли. Автор, художница Марьяна Шумкова, использовала человеческие зубы, удаленных в рамках городской акции «Зубы ради здоровья». Всего для арт-объекта собрали 403 зуба. Об этом рассказали организаторы проекта, передает портал «Бумага».

По ее словам, она стремилась сделать фигуру пугающей, потому что «только сильное эмоциональное воздействие может заставить человека вновь задуматься о такой простой и обыденной вещи, как гигиена».

— Безусловно, самым шокирующим в этой работе является объединение искусственных материалов и натуральных человеческих зубов. Скульптура получилась очень натуралистичной, но из-за деформированных черт человеческого лица — довольно пугающей, — рассказала автор скульптуры.

Пока памятник зубной боли находится в клинике сети «Клиника доброго стоматолога» по адресу проспект Народного Ополчения, 10. Но сейчас обсуждается возможность размещения скульптуры в выставочных пространствах.