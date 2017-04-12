Получить сертификат на случайный участок и похвастаться им в соцсетях можно совершенно бесплатно, но документ не дает никаких прав собственности

Как передает Forbes, национальное агентство по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) пригласило людей со всего мира поучаствовать в праздновании Дня Земли, который пройдет в этом году 22 апреля. Космическое агентство по этому случаю разделило нашу планету на 64 000 отдельных участков по 55 миль в ширину (примерно 88,5 км) каждый, которые случайным образом «распределит» между участками акции.

В сообщении отмечается, что «принимая» один из участков нашей планеты (это бесплатно), вы получите персонализированный сертификат с указанием его номера. Полученный документ можно распечатать или разместить в социальных сетях. Он содержит сведения об этом месте от NASA Earth Science, которые вы наверняка до этого не знали.

В NASA подчеркивают, что сертификат дает вам возможность похвастаться перед семьей и друзьями «владением» участка, но не дает никаких юридических или прав собственности на эту землю. Участок планеты можно «получить» на сайте проекта #AdoptThePlanet. Ученые лишь хотят привлечь больше людей к изучению Земли.