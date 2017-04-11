Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, будучи на встрече глав МИД G7 в Италии, спросил своих коллег, почему американских налогоплательщиков должен волновать кризис на Украине, передает Газета.ру со ссылкой на Reuters.

По словам министра иностранных дел Франции Жан-Марка Эйро, Тиллерсон открыто поинтересовался, почему американские налогоплательщики должны беспокоится по поводу ситуации, которая разворачивается в данный момент на Украине.

«Это в интересах американских налогоплательщиков — иметь политически и экономически защищенную, сильную Европу. Вы же не хотите слабую Европу, разбитую на части», — ответил на вопрос госсекретаря Эйро.