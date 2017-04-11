Дортмундская полиция призвала жителей города и посетителей стадиона к спокойствию.

Как передает Life.ru, согласно сообщению правоохранительных органов, после серии взрывов, произошедших у автобуса футбольного клуба «Боруссия», никакой опасности нет.

— Угрозы посетителям стадиона нет, и нет доказательств угрозы, — гласит текст пресс-службы полиции.

Полицейские также просят водителей соблюдать осторожность и обращать внимание на пешеходов, которые в связи с нестандартной ситуацией могут быть «более рассеянными».

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Матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако», который должен был состояться сегодня вечером, перенесли на завтра, передает НТВ.

По данным полиции, перед транспортным средством сработало три взрывных устройства.

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Взрыв произошел возле автобуса немецкого футбольного клуба «Боруссия» из Дортмунда. В полиции сообщили об одном пострадавшем. Как передает НТВ, по данным издания Bild, им оказался защитник команды Марк Бартра. Он госпитализирован.

Инцидент произошел на дороге в 10 километрах от дортмундского стадиона. В полиции выясняют, была ли это целенаправленна атака на спортсменов.

Взрыв был маленькой мощности. Он прогремел, когда футболисты готовились отъехать от отеля к стадиону «Сигнал Идуна Парк», где должен был начаться первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако». В результате ЧП у автобуса выбило передние окна.