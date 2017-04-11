Комитетом госбезопасности (КГБ) Беларусии задержан начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома, передает Белта.

«КГБ Республики Беларусь в рамках противодействия коррупционным проявлениям выявлена и пресечена масштабная противоправная деятельность группы должностных лиц во главе с начальником главного управления потребительского рынка Минского городского исполнительного комитета Сергеем Барисевичем. Задержано и помещено под стражу десять человек», — говорится в сообщении.

Задержанные подозреваются в том числе в получении взяток в крупном и особо крупном размере от представителей частных субъектов хозяйствования за благоприятное решение вопросов о заключении договоров (закупки по завышенным ценам и др.) с подчиненными предприятиями и организациями.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям 430 «Получение взятки» и 432 «Посредничество во взяточничестве» УК Беларусии. Максимальная санкция по этим статьям предусматривает лишение свободы на срок от пятнадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

«КГБ продолжает проведение необходимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление и документирование иных эпизодов противоправной деятельности задержанных», — отметили в Комитете госбезопасности.