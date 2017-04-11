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Руководство Минобороны Азербайджана участвовало на траурной церемонии в связи с годовщиной смерти национального героя Мурада Тельман оглу Мирзоева.

Как передает сайт Минобороны, церемонии поминовения была организована в Ясамальском районе Баку.

К могиле героя были возложены венки от имени Министерства обороны, ИВ Ясамальского района и личного состава воинской части, где служил М.Мирзоев.

Состоялось открытие памятной таблички на здании, где жил национальный герой.

На церемонии поминовения участвовало руководство Минобороны, ИВ Ясамальского и Сабирабадского районов, представители общественности.

Отец шехида Тельман Мирзоев поблагодарил президента Ильхама Алиева за постоянное внимание и заботу государства.

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