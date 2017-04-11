«Сегодня президент Дональд Трамп подписал акт США о ратификации протокола о принятии Черногории в Организацию Североатлантического договора (НАТО)», — сказано в заявлении, которое подготовил пресс-секретарь Белого дома Шон Спенсер.

Как передает Lenta.ru, о решении Трампа объявили в день визита главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона в Москву. Российские власти в прошлом выступали против того, чтобы Черногория становилась участником НАТО.

29 марта Сенат США большинством голосов поддержал ратификацию соглашения о присоединении Черногории в НАТО: «за» выступили 97 парламентариев, «против» — двое, один воздержался.

В декабре 2015 года министры иностранных дел НАТО предложили Черногории стать 29-м членом военного альянса, который возглавляет США. В МИД России выступали против того, чтобы Черногория, как бывшая коммунистическая страна, вступала в организацию. В министерстве говорили, что это ударит по европейской безопасности и отбросит назад отношения НАТО и России.