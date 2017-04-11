Турецкий народ не делает различий между собой и сирийскими братьями из Талль-Абъяда, Джераблуса, Расулайна, Хасеке, Ракки, поэтому Турция не оставит эти районы террористам, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в провинции Шанлыурфа, передает агентство Anadolu.

«Мы не позволим ни одной террористической организации, будь то ИГ или PYD (ответвление PПK в Сирии), вывесить свои флаги у границ Турции», — отметил Эрдоган.

Президент отметил, что в ходе операции «Щит Евфрата» погибли 67 военнослужащих ВС Турции и более 500 военных Сирийской освободительной армии.

«Это последняя жертва, которую мы принесли за последние тысячи лет. Эти операции будут продолжаться до тех пор, пока все наши приграничные города, включая Урфу и Мардин, не будут очищены от террористов», — подчеркнул Эрдоган.