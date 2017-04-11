Несмотря на активную эскалацию в конфронтации вокруг Нагорного Карабаха и ограниченный прогресс в целом, ОБСЕ продолжает стремиться к мирному и долговременному урегулированию этого конфликта.

Как передает Тренд, об этом говорится в ежегодном отчете организации за 2016 год.

Конфликты в регионе ОБСЕ продолжали доминировать в повестке дня Организации в 2016 году, говорится в докладе. Возобновление эскалации насилия в нагорно-карабахском конфликте весной 2016 года потребовало активизации антикризисного управления, говорится в отчете. Германское председательство приложило значительные усилия в урегулирование этих и других конфликтов с целью укрепления форматов ОБСЕ для разрешения конфликтов и улучшения условий жизни людей, пострадавших от этих конфликтов, говорится в отчете.

Что касается нагорно-карабахского конфликта, председательство быстро отреагировало после эскалации боевых действий на линии соприкосновения в апреле 2016 года, проведя Специальное заседание Постоянного совета (ПК) и оказывая содействие реализации договоренностей достигнутых на саммитах в Вене и в Санкт-Петербурге в отношении расширения Канцелярии Личного представителя Действующего председателя посла Анджея Каспшика и создания механизма расследования, говорится в документе. Председательство призвало к возобновлению процесса политических переговоров для урегулирования конфликта, говорится в документе.