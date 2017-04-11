Евросоюз продлил на год действие санкций против Ирана, связанных с нарушением прав человека, под которые подпадают 82 человека и одно юридическое лицо, передает РИА Новости со ссылкой на коммюнике Совета ЕС.

«Совет 11 апреля 2017 года продлил до 13 апреля 2018 года ограничительные меры в ответ на серьезные нарушения прав человека в Иране», — сообщается в документе.

ЕС напоминает, что санкции включают запрет на поездки в ЕС и заморозку активов 82 человек и одного юрлица, а также запрещают экспорт в Иран оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий и для отслеживания телекоммуникаций. Эти санкции были введены в 2011 году и не подпадают под договоренности, связанные с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по решению иранской ядерной проблемы.