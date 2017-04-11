Грузия откажется от закупок природного газа у российского концерна «Газпром».

Как передает АПА, об этом заявил министр энергетики Грузии Каха Каладзе.

По его словам, до конца года не будет заключено ни одной сделки по приобретению российского газа.

При этом в Минэнерго, приводят данные о уже совершенных сделках с российским газовым гигантом. Так, в январе-марте 2017 года объем закупок природного газа из России составил 100 млн. кубических метров, в феврале — 70 млн. кубических метров.

С апреля Грузия полностью перейдет на снабжение населения и предприятий газом из Азербайджана. Поставщиками голубого топлива в Грузию являются SOCAR и Консорциум, осуществляющий разработку газоконденсатного месторождения Шахдениз. Таким образом, доля российского газа, в общем объеме импорта, составит 4%.

Минэнерго также приводит оценку прогнозируемых объемов поставок газа в страну.

В этом году в Грузию поступит 2,457 млрд. кубометров газа, из них поставки из Азербайджана будут составлять 2,347 млрд. кубометров (95,5%).