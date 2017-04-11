У России есть информация из надежных источников, что провокации с химоружием готовятся на других территориях Сирии, в том числе в районе Дамаска.
Как сообщает издание РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин.
У России есть информация из надежных источников, что провокации с химоружием готовятся на других территориях Сирии, в том числе в районе Дамаска.
Как сообщает издание РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин.
Дата: 2017/04/11 17:20
Раздел: СНГ
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