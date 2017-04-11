Российское военное присутствие в пределах аэродрома Шайрат официально берет своё начало в конце 2015 — начале 2016 года связано, прежде всего, с развития наступательной операции по направлению к городам Пальмира и Дэйр-эз-Зор. Использование данной военной базы в качестве аэродрома подскока не предполагает длительное нахождение на её территории воздушных судов. Поэтому вполне очевиден тот факт, что Шайрат не мог быть использован в качестве основного пункта базирования, поскольку не предназначен исключительно для дозаправки и ремонта военной авиации в целях увеличения дальности её полёта.

На сегодняшний день сирийская авиабаза Шайрат находится под прикрытием 6 единиц гаубиц «2А65 Мста-Б» 5 гаубичной батареи 120 артиллерийской бригады, расположенной в населённом пункте Садад между городами Хомс и Дамаск. Кроме того, аэродром находится в пределах радиуса действия российских систем ПВО класса С-300 и С-400, сосредоточенных на территориях военных баз Хмеймим и Тартус, в силу чего любая воздушная атака на аэродром со стороны третьих сил попросту не могла быть незамеченной со стороны России. И то, почему российская система обороны не сработала 7 апреля 2017 года свидетельствует, скорее всего, о наличии определённой договорённости между сторонами.

Сведения о прикрытии военной базы были опубликованы ещё 17 ноября 2015 года по итогам видеопрезентации, организованной Министерством обороны России. Согласно предоставленным сведениям, позиции гаубичной батареи вблизи авиабазы были развернуты 6 ноября 2015 года. Тогда же на территории Шайрат посредством объективных данных космического спутника были зафиксированы четыре ударных вертолёта «Ми-24П» и один транспортный «Ми-8». По состоянию на март — апрель 2016 года, на аэродроме базировались, помимо прочего, 4 вертолёта «Ка-52» и 3 «Ми-28Н», входящие в состав авиационной группы ВКС России в Сирии.

Следует обратить внимание, что Шайрат не имел особого стратегического значения для российских ВКС, которые, помимо прочего, использую в Сирии в качестве аэродрома подскока и военную базу Эт-Тияс, расположенную в 4 километрах на юго-запад от одноименного населенного пункта Тьяс провинции Хомс, между городами Хомс и Пальмира. Кстати, в качестве пункта дозаправки Эт-Тияс представляет для России наибольший интерес, нежели Шайрат, учитывая расстояние от базы до ключевых военных объектов, расположенных в Пальмире.

В связи с этим, бомбардировка аэродрома Шайрат нисколько не подорвала ударную мощь российской стороны и не причинила ей никакого военно-политического урона. Вывод об этом является вполне справедливым, исходя из того, что при, казалось бы, значительных повреждениях, произведённых в результате ракетного обстрела силами международной коалиции во главе США, основная трёхкилометровая взлётно-посадочная полоса, а также запасная полоса аэродрома остались совершенно невредимыми, что делает возможной их дальнейшую эксплуатацию военной авиацией России.

Уничтоженные в результате воздушной атаки военные самолёты, базирующиеся на территории аэродрома, также вызывают неустранимые сомнения. Всё то, что было представлено на снимках зарубежных информационных агентств, описывающих характер произведённых повреждений военных судов в Шайрате, скорее всего, полностью не соответствует действительности, поскольку опять-таки, назначение базы исключает нахождение на ней длительное время боеспособной военной техники. Однако это не исключает расположение на аэродроме на продолжительный период времени учебных, а также устаревших воздушных судов.

Кроме того, начиная с октября 2015 года территория аэродрома фактически не используется Сирией, которая ограничила своё присутствие лишь инженерно-техническим обеспечением российской военной авиации, использующей Шайрат в качеств аэродрома подскока. Иными словами, на данный момент в Шайрате нет сирийской военной авиации, способной выполнять боевые миссии. Тем не менее, на снимках, опубликованных в результате американской бомбардировки, представлены покорежённые останки сирийских, а не российских ВВС. Из этого следует, что США нанесли ракетные удары не по боевой, а по учебной и устаревшей авиации, базирующейся в Шайрате. Боевые же единицы техники, принадлежащие ВКС России, заблаговременно были эвакуированы с территории аэродрома, не понеся никаких потерь.

Складывается такое впечатление, что Вашингтон, предприняв ракетный обстрел сирийской базы, абсолютно не имел целью причинить значительный ущерб ВКС РФ. Это, скорее всего, была демонстрация силы, имеющий исключительно символическое значение. Тем не менее, основной посыл бомбардировки был обращён к правительственным войскам асадитов. Дело в том, что с 2011 года по сегодняшний день территория базы Шайрат никогда не переходила под контроль оппозиционных сил, представляя собой некий символ последнего оплота безопасности режима Башара Асада. Однако, организовав бомбардировку аэродрома, Белый дом стремился, прежде всего, поставить под сомнение данный символ, показав, тем самым, что режим, установленный асадитами, оказался уязвимым и отныне всецело зависит от позиции США.

Россия в Шайрате продемонстрировала искусство тактического отступления, не связанное с угрозой потери своих позиций в Сирии. Как бы то ни было, Хмеймим и Тартус представляет для нас намного больше интереса, чем аэродром подскока, который, к тому же, является лишь запасным. Если бы Вашингтон был намерен всерьёз обострить конфликт с российской стороной, то ракетный удар был бы произведён непосредственно по территории Латакии. Это бы существенно подорвало военную кампанию России в Сирии, которая бы не смогла оправиться от понесённого поражения. Вместе с тем, бомбардировка не представляющего особого значения промежуточного аэродрома никакого существенного урона не причинила. Это, скорее всего, репутационное, нежели военно-стратегическое поражение для России. Однако именно этот повод был использован российской стороной для наращивания своей группировки сил в сирийском театре военных действий. При этом в сферу в сфере сирийских интересов попала и акватория Средиземного моря, откуда и был произведён американский обстрел базы Шайрат.

Владимир Путин может использовать предоставленный ему Белым домом шанс для укрепления в Средиземноморье. Дело в том, что, истратив практически полностью боекомплект крылатый ракет, два военных эсминца ВМФ США USS Ross (DDG-71) и USS Porter (DDG-78), находившихся возле острова Крит, вынуждены перевооружиться. Учитывая несовершенство крана загрузки такого типа военных кораблей, перевооружение эсминцев возможно осуществить исключительно в порту, находящимся под юрисдикцией США. Это означает, что корабли будут вынуждены оставить свои прежние позиции и выдвинуться в пункты перезарядки, в противном случае, они представляют собой весьма привлекательную мишень для сирийской авиации. В свою очередь, таким удачным развитием событий может воспользоваться Россия, которая без каких-либо проблем усилит своё присутствие в Средиземном море. Поэтому еще неизвестно, кому повезло от ракетного обстрела базы Шайрат.

Денис Коркодинов