Корпорация «Роснефтегаз» работает над проектом по добыче медицинской нефти.

Как передает АПА, об этом заявил президент нефтегазовой корпорации «Роснефтегаз» Олег Ситников журналу «Регионы России». «Есть проект по добыче медицинской нефти. Такую раньше только в Азербайджане (Нафталане – ред.) добывали и лечили людей. Были даже курорты, куда приезжали иностранцы. Мы с Нестеровым (академик Иван Нестеров – ред.) съездили в Азербайджан. Оказалось, что свою нефть они уже почти не добывают. Выяснили мы свойства этой знаменитой нефти, провели эксперименты на нашем месторождении на Ямале. Наша нефть оказалась не хуже! Провели серию медицинских исследований, – она действительно лечит. Подписали договор с институтом имени Сеченова, чтобы эти свойства нефти исследовать. Но там такая бюрократия, что опять лет десять пройдет, пока эта нефть в виде лекарства попадет к людям. А мы весь мир можем вылечить. И без всяких импортных лекарств. Но чтобы этот проект реализовался, нужно опять сделать так, чтобы президент топнул ногой. Без этого, без такого личного участия у нас ничего не работает».