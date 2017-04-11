«В Азербайджане каждый девятый человек является беженцем или вынужденным переселенцем».

Как сообщает АПА, об этом в своем заявлении для прессы сказал после заседания Комитета Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского Экономического Сотрудничества по вопросам экономики, торговли, технологии и экологии генеральный секретарь ПА ОЧЭС Асеф Гаджиев.

А.Гаджиев отметил, что страны мира не видят и не хотят видеть эти большие проблемы Азербайджана, оккупацию 20% его территорий и 1 миллион беженцев: «Сегодня в мире каждый 115-й человек является беженцем. В регионе Черного моря каждый 60-й человек – это беженец, а в Азербайджане каждый 9-й человек является беженцем или вынужденным переселенцем. Наверное, в мире больше нет второй такой страны, в которой каждый 9-й — это беженец или вынужденный переселенец. Поэтому мир должен серьезно задуматься об этом».