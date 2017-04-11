Двое российских военнослужащих погибли в результате нападения боевиков в Сирии, еще один ранен.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает Министерство обороны.

«В результате взрыва мины два российских военнослужащих погибли. За жизнь раненого российского военнослужащего продолжают бороться военные медики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные контрактной службы находились в одном из подразделений сирийской армии в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером — российским военным советником. Они подверглись минометному обстрелу со стороны группы боевиков.

«Командованием российские военнослужащие представлены к государственным наградам», — добавили в Минобороны.