Специальным штабом, созданным в Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 декабря 2016 года «О мероприятиях в связи с аварией, произошедшей на нефтесборном пункте Производственного объединения «Азнефть» SOCAR», в составе представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство», в соответствии с утвержденным планом продолжаются поисково-спасательные операции по определенным секторам.

Как сообщили АПА в штабе, в результате поисково-спасательных операций 9 fghtkz в море было обнаружено тело мужчины. Официально подтверждено, что им оказался оператор нефтегазодобывающего участка № 1 Нефтегазодобывающего управления имени Н.Нариманова ПО «Азнефть» Бахрамов Джавид Хаятхан оглу оглы (1967 г.р.).

Тело будет передано членам его семьи.