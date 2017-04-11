Терминал А берлинского аэропорта «Шенефельд» полностью оцеплен из-за подозрительного предмета.

Как передает РИА Новости, об этом сообщается в микроблоге Twitter берлинской полиции.

«Из-за подозрительно предмета в аэропорту «Шенефельд» мы в настоящий момент частично закрыли терминал А», — говорится в сообщении. Позже полиция обновила информацию и заявила, что закрыт уже весь терминал А.

В настоящее время полиция изучает подозрительный предмет.

Аэропорт также сообщает в своем Twitter, что на первом этаже терминала А был обнаружен бесхозный багаж.