Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую бывшим президентом Турции Абдуллой Гюлем.
Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую бывшим президентом Турции Абдуллой Гюлем.
Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2017/04/11 14:38
Раздел: Азербайджан, Важно
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