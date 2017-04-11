8fb25426a6045f1b1b1cc96f05ea01c6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую бывшим президентом Турции Абдуллой Гюлем.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.