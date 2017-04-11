Министерство национальной обороны Турции сегодня сообщило о завершении одного из этапов строительства бетонной стены на границе с Сирией. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом ведомство информировало на своей странице в Twitter.

«Строительство 556-километровой бетонной стены на границе с Сирией, которое велось нами совместно с TOK (госуправление по вопросам жилищного строительства) в рамках Проекта системы физической безопасности границы, завершено», — сообщило министерство.

В конце прошлого года глава минобороны Фикри Ышык отметил, что полностью закончить строительство стены Анкара намерена к середине 2017 года. Всего планировалось построить 825 км бетонных сооружений вдоль сирийской границы. Данный пограничный барьер — это сплошная стена из бетонных блоков весом по 7 тонн, шириной 2 и высотой 3 метра с колючей проволокой.

Через каждые 300 м вдоль стены будут возведены башни, оборудованные всеми современными техническими средствами наблюдения. Также предполагается, что в башнях будут установлены автоматические пулеметы и система голосового оповещения нарушителей.

Основным предназначением стены является пресечение незаконного перехода границы со стороны Сирии террористами и контрабандистами.