Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и руководитель администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев обсудили во вторник в Баку международную безопасность, в том числе, ситуацию в Сирии, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Совета безопасности РФ.

«Собеседники обсудили вопросы международной и региональной безопасности. Отдельное внимание уделено ситуации на Ближнем Востоке, и, в частности, в Сирийской Арабской Республике», — сказал руководитель пресс-службы.

Н.Патрушев и Р.Мехтиев провели в Баку консультации по вопросам безопасности. Собеседники подчеркнули, что отношения России и Азербайджана имеют характер стратегического партнерства.

«Рассмотрен также широкий круг вопросов российско-азербайджанского сотрудничества в сфере безопасности, в том числе взаимодействие на антитеррористическом треке и перспективы укрепления сотрудничества в области борьбы с незаконным перемещением товаров и людей через российско-азербайджанскую границу», — сказал руководитель пресс-службы.

С российской стороны в переговорах участвовали представители МИД РФ, МВД РФ, Минобороны РФ, ФСБ РФ, ФСВТС РФ, сотрудники аппарата Совета Безопасности Российской Федерации.

«В завершение рабочей поездки Н.Патрушев обсудил вопросы взаимодействия спецслужб двух стран с начальником Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики Мадатом Гулиевым», — добавили в Совбезе.