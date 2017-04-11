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В Баку пройдет заседание Совета руководителей таможенных служб государств – участников Содружества Независимых Государств.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Исполнительного комитета СНГ, заседание назначено на 13–14 июня.