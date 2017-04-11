Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос возможной отмены авиарейсов из России в Турцию, порекомендовав журналистам обратиться в правительство или Росавиацию, передает ТАСС.

«Это скорее тема правительства и Росавиации», — сказал он. «Это не вопрос Кремля», — добавил Песков.

Российские авиакомпании 10 апреля получили телеграмму от Росавиации, в которой ведомство предупреждает перевозчиков о возможном запрете на чартерные перевозки в Турцию в связи со сложной внутриполитической ситуацией в этой стране.

Как сообщила ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, Турция сейчас является лидером по продаже туров, ранним бронированием воспользовались в четыре-пять раз больше туристов, чем в аналогичный период прошлого года, а все туры уже оплачены.