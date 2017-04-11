В городе Янгстаун (штат Огайо) покончил с собой обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней, ее убийстве, а также убийстве ее дедушки и бабушки. 48-летний Роберт Семан-младший бросился вниз с балкона в здании суда, куда его доставили на заседание, сообщает Reuters.

Самоубийство подсудимого засняли камеры видеонаблюдения. Свидетелем инцидента стал также репортер одной из местных газет. Он рассказал, что Семана вывели из зала заседаний два конвоира. Роберт был одет в светлые брюки и белую рубашку. На нем не было наручников. В какой-то момент он замедлил шаг, дав тем самым конвоирам пройти немного вперед, затем бросился к ограждению балкона и прыгнул вниз.

Как объяснили в прокуратуре, в Огайо существует правило, согласно которому подсудимых ведут по зданию суда без наручников и в обычной одежде. Это делается для того, чтобы не вызывать дискомфорт у граждан, пришедших в суд. В зале на скамье подсудимых обвиняемые находятся в наручниках. При этом одеты они в тюремные оранжевые комбинезоны. Прежде чем вывести подозреваемого в коридор, конвоиры снимают с него наручники, но надевают на ногу электронный браслет. Также подозреваемый переодевается. Браслет является мерой предосторожности против возможного побега. Однако Роберт Семан-младший решился на самоубийство. «Он предпочел сам покончить с собой, а не дожидаться смертного приговора, который был ему обеспечен», — заявил представитель прокуратуры.

Роберт Семан-младший был арестован в марте 2015 года. Это дело потрясло Америку. Роберт поджог дом, в котором жили 63-летний Уильям Шмидт и его супруга, 61-летняя Джудит Шмидт и их 10-летняя внучка Коррин Гамп. Супруги и девочки погибли при пожаре.

Оказалось, что Семан таким образом заметал следы другого своего преступления. Он несколько лет жил вместе с Линн Шмидт, матерью Коррин. И на протяжении длительного времени регулярно насиловал несчастную девочку.

Когда это вскрылось, Линн забрала дочь и переехала к своим родителям. Однако спустя некоторое время вернулась к Роберту, но оставила Коррин у дедушки и бабушки. Линн намеревалась потребовать прекращения расследования в отношении своего сожителя, но ее родители хотели привлечь его к суду за то, что он сделал с их любимой внучкой.