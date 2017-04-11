Ежемесячная плата за покупку социального жилья в ипотеку в Азербайджане не будет превышать 300 манатов, сказал журналистам во вторник директор Государственного агентства по жилищному строительству Самир Нуриев, сообщает Тренд.

По его словам, эта месячная плата за трехкомнатную квартиру, а за однокомнатную квартиру придется платить 130-150 манатов.

При этом, как отметил Нуриев, ведомство постарается установить размер месячной платы за однокомнатную квартиру на уровне 130 манатов.

«Азербайджанский ипотечный фонд (АИФ) раз в полгода заказывает исследования с целью определения средней рыночной стоимости жилья, и перед началом продаж социальных квартир мы воспользуемся этими данными и постараемся, чтобы цены были выгодными для людей, как с точки зрения наличной оплаты, так и долгосрочного периода [при покупке в кредит]», — сказал он.

Государственное агентство по жилищному строительству было создано в апреле прошлого года, в его подчинении также находится ООО MIDA. В настоящее время ведомство строит жилой комплекс для льготной категории населения в Ясамальском районе Баку, строительство которого завершится в середине следующего года. Ведомству уже выделен второй участок в Сураханском районе Баку (поселок Говсан), однако, строительные работы на этой территории еще не начались.