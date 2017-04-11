Официальное назначение на должность Малалы Юсафзай состоялось в понедельник, 10 апреля Лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсафзай из Пакистана стала самым молодым посланником мира Организации Объединенных Наций. Официальная церемония, во время которой генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил 19-летнюю девушку на должность, состоялась в штаб-квартире организации в Нью-Йорке в понедельник, 10 апреля. Об этом сообщается на сайте ООН.

«Перемены начинаются с нас и их необходимо начинать сейчас. Счастливое будущее каждого зависит от готовности начать работать уже сейчас и не ждать чего-то от других», — сказала новый Посланец мира, которая получила Нобелевскую премию в возрасте 17 лет, став самым молодым лауреатом. Малала Юсафзай стала известной после того, как стала жертвой нападения талибов во время поездки в школьном автобусе в Пакистане в 2012 году. Ее пытались убить за то, что она выступала за право девочек на образование.