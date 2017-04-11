Гражданин Узбекистана Рахмат Акилов в ходе слушаний в окружном суде Стокгольма признался в совершении теракта в шведской столице 7 апреля.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на шведское телевидение.

«Он сознался в совершении террористического преступления», — сказал адвокат Р.Акилова.

Как сообщалось ранее, 7 апреля в центре Стокгольма террорист на грузовом автомобиле совершил преднамеренный наезд на пешеходов в центре Стокгольма. В результате атаки пятеро человек погибли, а 15 получили ранения.

Позже стало известно, что по делу о теракте в Стокгольме задержали гражданина Узбекистана.