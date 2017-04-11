В Иране официально объявлен старт президентским выборам.

Как сообщает тегеранское бюро АПА, сегодня утром началась регистрация кандидатов на президентских выборов.

Регистрация будет длиться 5 дней, после чего Совет стражей конституции в течение 5 дней будет проверять полномочия зарегистрированных кандидатов.

Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли заявил, что поручил всем исполнительным органам начать регистрацию кандидатов: «Хочу обратиться к народу с заявлением о том, что МВД, Совет стражей конституции и парламент подготовили программу для проведения выборов в соответствии с законом. Согласно результатам опросов, активность избирателей составит 60 процентов. Я же прогнозирую 70-процентную активность. Надеюсь, что выборы пройдут в спокойной обстановке».