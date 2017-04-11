В ночь на 11 апреля на севере Франции сгорел лагерь беженцев.

Об этом пишет издание Le Parisien.

По данным издания, пожар возник после драки мигрантов афганского и курдского происхождения, в результате которой пострадали пять человек, трое из них получили ножевые ранения.

Возникший после потасовки крупный пожар практически уничтожил лагерь, в котором проживало более 1000 мигрантов, отмечает газета.

По данным Международной организации по миграции, число беженцев, приехавших в европейские страны в 2016 году, по состоянию на 31 декабря составило 387,7 тыс. В этом году в Европу прибыло более 33 тыс. мигрантов (по состоянию на 9 апреля).

В сентябре 2016 года глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что возможности Европы по приему мигрантов почти исчерпаны. Он призвал страны G20 увеличить свою «долю ответственности» за размещение мигрантов.