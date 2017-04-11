Назначенное на сегодня заседание Верховного суда России в связи с иском Минюста о ликвидации Всероссийского азербайджанского конгресса перенесено на 25 апреля.

Как сообщает АПА, причиной послужило то, что представитель Министерства юстиции России не явился на заседание.

Отметим, ранее в департаменте по связям с общественностью Минюста сообщили, что ВАК в своей деятельности нарушил существующее законодательство Российской Федерации: «Во время контрольно-проверочных мероприятий проводимых министерством юстиции выяснилось, что ВАК нарушил как российское законодательство, так и положения собственного устава. Министерство юстиции России на основании закона «Об общественных организациях» неоднократно делало предупреждения Президиуму Центрального Совета ВАК для устранения выявленных нарушений».

Было отмечено, что в результате того, что организация не устранила нарушения, 9 марта этого года министерство юстиции России обратилось с административным иском о ликвидации организации в Верховный Суд.