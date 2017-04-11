Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев в прямом эфире передачи «Прямой контакт» на Вести.FM рассказал сегодня о своей поездке в Баку, где он провел двухчасовую беседу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В первую очередь он подчеркнул, что целью поездки была именно встреча с президентом. Об этом пишет портал «Вестник Кавказа».

«Мне было очень интересно – беседы с лидерами государств всегда очень интересны, когда разговор ведется на таком уровне ответственности», — сказал телеведущий.

Несмотря на то, что поездка была краткосрочной и ее программу прервал обстрел сирийской авиабазы американскими ВМС, Владимир Соловьев успел посмотреть город. «Дороги в Баку безупречны. Видно, что в город вложены большие деньги, он очень ухоженный. В Баку есть несколько настоящих произведений архитектурного искусства, в том числе знаменитых архитекторов, в частности, Центр Гейдара Алиева, построенный по проекту Захи Хадид, реально красивый», — поведал ведущий.

По словам Владимира Соловьева, его давно готовили к поездке в Азербайджан. «Мне было что спросить у президента Азербайджана: понять, что будет дальше, и задать все вопросы казалось принципиально важно. Могу сказать, что со мной все были безупречно вежливы и доброжелательны. Встреча с президентом состоялась ровно в 10:00, он уже был на рабочем месте, и меня удивило, что Ильхам Алиев выглядел намного моложе, чем на своих фото, – высокий, доброжелательный. Беседа была очень откровенной, и я хотел бы поблагодарить президента за разговор, он произвел на меня очень хорошее впечатление», — признался он.

«Я увидел, что Ильхам Алиев блестяще образованный, умный, бесспорно, политик, причем другой тип политика – настоящий государственный деятель. У нас диаметрально противоположные позиции, но нельзя не отдать ему должное. Он был блестяще подготовлен к беседе, знал все темы, которые я подниму. Мы поговорили с ним и о блогере, арестованном в Белоруссии, и об Уелданове, подробно прошли по каждому делу, я услышал позицию президента и высказал свою позицию. Надо понимать, что беседа с президентом – это не ор и не свара. Мне было сказано, что к этим людям проявляется безупречная вежливость, но они нарушили законы Азербайджана и должны ответить по закону», — рассказал Владимир Соловьев.

Также в разговоре был поднят и случай, когда гражданина России с армянской фамилией не пустили в самолет до Баку. «Президент пояснил, что у них нет войны со всеми армянами, но ситуация такова, что необходимо обеспечивать безопасность каждого человека, который приезжает в Азербайджан. Учитывая очень напряженные отношения, фактически, взрывные, между Азербайджаном и Арменией, где гарантия, что человек с армянской фамилией приедет в гостиницу, подаст документы и его не зарежут? А виноваты будут власти. Поэтому нужна целая система безопасности для организации визитов», — сообщил ведущий.

Владимир Соловьев подчеркнул, что Ильхам Алиев прошел непростую школу жизни, напомнив, что в свое время, когда было зачищено окружение Горбачева, Шеварднадзе отдал приказ уволить Ильхама Алиева из МГИМО. «Нельзя сказать, чтобы жизнь к нему была всегда благосклонна, и он чувствует колоссальную ответственность перед страной. Мы обсуждали прошлое, и мне было приятно, что наши оценки многих этапов современной истории России и политических деятелей были сходны. Отмечу, что я не услышал ни одного уничижительного слова по отношению к руководителям Армении. То есть у каждого есть свои жесткие позиции, диаметрально противоположные, но они не переходят грань вежливости и достойного поведения», — сказал он.

«Для президента Азербайджана вопрос принадлежности Карабаха принципиально стоять не может, никакой другой позиции у него быть не может. Он объяснил поведение Азербайджана на международной арене – Баку не может голосовать против территориальной целостности, пока есть проблема Нагорного Карабаха, поэтому он голосует за территориальную целостность, в том числе и по Украине. Затем речь зашла об оккупированных регионах. Моя позиция однозначна – недопустимость военного решения. Ильхам Алиев сказал, что в военном плане Азербайджан сегодня может решить любую задачу и видит все, что происходит в Карабахе. Я понял, что в решении конфликта он никуда не спешит, мыслит категорией 10-20 лет и подождет столько, сколько нужно, так как вопрос сложный, но он должен быть решен», — отметил Владимир Соловьев.

Продолжая рассказ, он обратил внимание, что более всего в ходе беседы его удивили спокойная сила и настрой на позитив Ильхама Алиева. «В его поведении не было ни намерений оскорбить, унизить, ни какого-то крика – только большое уважение и понимание сложнейшей ситуации. Когда мы говорили о партнерских отношениях с Россией, и я сказал, что Россия Азербайджан никогда не предаст, он возразил мне – «Это Путин никогда не предаст». И мне нечего было возразить», — указал ведущий.

В целом, по его оценке, говорить с Ильхамом Алиевым было очень интересно. «Есть возможность переговорного процесса и есть четкое понимание, что невозможно решить конфликт военным путем. При этом для азербайджанской стороны есть разбиение на подразделения, то есть отдельно вопрос Карабаха и отдельно вопрос районов вокруг него. Здесь есть возможности сближения, и для России это может быть очень интересно», — заявил Владимир Соловьев, подчеркнув, что президент Азербайджана – блестящий семьянин, красивый, умный, очень глубокий, образованный и ощущающий колоссальную ответственность перед страной и своим отцом государственный деятель.

Говоря об отношениях Ильхама Алиева с президентами России и Казахстана, он выразил уверенность в том, что в настоящее время связи лидеров находятся на таком уровне, когда лоббированием невозможно решить какой-либо вопрос. «Сейчас складываются столь интересные геополитические отношения, что евразийское пространство в скором времени может стать для России приоритетом номер один. Не буду, конечно, здесь идти впереди МИД РФ. Кстати, большое уважение и к министру Сергею Лаврову, есть понимание, что только благодаря России возможно решение проблемы Карабаха, нахождение некого пути. А для России сейчас возможно создание не нового СССР, но эффективного ЕАЭС. Приход в ЕАЭС Азербайджана очень серьезно меняет расклад сил, включая железную дорогу в Иран и нефтяные возможности республики – с ними будет совсем другой расклад», — ожидает ведущий.