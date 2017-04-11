В Баку скончался еще один заключенный.
Как сообщает АПА, содержавшийся в лечебном заведении Пенитенциарной службы Минюста 51-летний Камал Ханахмед оглу Исмиев скончался от болезни.
По факту ведется расследование.
В Баку скончался еще один заключенный.
Как сообщает АПА, содержавшийся в лечебном заведении Пенитенциарной службы Минюста 51-летний Камал Ханахмед оглу Исмиев скончался от болезни.
По факту ведется расследование.
Дата: 2017/04/11 11:30
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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