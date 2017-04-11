В Великобритании одна из больниц забирала органы умерших людей без согласия их родственников и после хранила их «дольше положенного срока». Образцы человеческой ткани обнаружили в ходе проверки в медицинском учреждении города Саут-Шилдс, сообщает газета Belfast Telegraph.

Как пишет издание, образцы человеческой ткани были обнаружены в ходе проверки в марте 2015 года. Тогда же было установлено, что их хранили в больнице «дольше положенного срока». В частности, Сара Симпсон сообщила, что ее отец скончался в 1995 году. Семья кремировала отца, будучи уверенной, что его тело осталось нетронутым. Однако больница забрала органы отца девушки без согласия родственников и хранила их 22 года.

На данный момент полиция проводит расследование, чтобы идентифицировать эти образцы. Для этого специально проинструктированные сотрудники полиции лично встречаются с семьями тех, кто мог оказаться донорами этих тканей.