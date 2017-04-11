ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) в ближайшие три года планирует реализовать проект капитального ремонта железной дороги Ялама-Астара, сообщил глава АЖД Джавид Гурбанов в понедельник на заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в I-ом квартале 2017 года.

«Подготовлена инвестиционная программа развития АЖД, в соответствии с которой в ближайшие три года планируется осуществить капремонт железной дороги Ялама-Астара, ввести в эксплуатацию скоростной поезд Баку-Гянджа-Баку и построить второй железнодорожный мост через реку Кура в Евлахе», — отметил Дж.Гурбанов (цитата по Репорт).

По его словам, в долгосрочной перспективе планируется строительство железной дороги в Международный аэропорт им. Г.Алиева в Баку и прокладка железнодорожных линий до туристических центров Шахдаг (север страны) и Гебеле (северо-запад страны).

«В настоящее время ведутся работы по проектированию этих линий. Также в рамках технической помощи Азиатского банка развития консалтинговой компанией «Sistra» ведутся работы по подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта капремонта железной дороги Баку-Ялама (до границы с РФ), а в рамках проекта «Поддержка железнодорожной торговли и транспорта», финансируемого Всемирным банком, готовится ТЭО проекта капремонта в целом железной дороги Ялама-Астара (от северной границы Азербайджана до южной)», — отметил Дж.Гурбанов.

Он также сообщил, что для обеспечения эффективной и прозрачной деятельности системы финансовой отчетности ЗАО «АЖД» началась работы по организации деятельности общества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и по электронизации документооборота.

«Также в рамках сотрудничества с ВБ компаниями Deutsche Bahn и KPMG готовится проект пятилетнего бизнес-плана развития АЖД и единого управления активами общества», — отметил Дж.Гурбанов.